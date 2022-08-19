Война на грани "оперативной паузы", у РФ проблемы с боеприпасами — западные чиновники

Западные официальные лица заявляют, что война России против Украины находится на грани "оперативной паузы", а Россия сталкивается с нехваткой боеприпасов. Об этом сообщает CNN.

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По словам западных официальных лиц, ни одна из сторон не может создать достаточный наземный боевой потенциал, чтобы повлиять на ход войны.

На брифинге в пятницу официальные лица заявили, что у обеих сторон есть проблемы с человеческим ресурсом, поскольку почти шесть месяцев конфликта привели к серьезному истощению сил. По их словам, эти кадровые проблемы являются фактором, способствующим стратегическому тупику.

Говоря о темпах российского наступления на Донбассе, официальные лица заявили: "Был настоящий кульминационный момент. Мы уже не в этом кульминационном пункте, темп замедлился".

Официальные лица заявили, что у России сейчас "ужасные времена", так как она пытается воссоздать свои силы — например, путем слияния батальонных тактических групп.

Они также заявили о "вырисовывающейся проблеме" для России, связанной со все более острой нехваткой запасов, даже основных боеприпасов.

"В конечном итоге это ухудшит способность россиян начинать наступление", — заявили они.

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Вадим Ребрина

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