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Россия не смогла оккупировать новые территории Украины за полтора месяца — ISW

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2022, 06:47
Россия не смогла оккупировать новые территории Украины за полтора месяца — ISW - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты не смогли захватить новые территории Украины впервые с 6 июля. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что впервые с 6 июля не было ни заявленных, ни оцененных территориальных захватов России в Украине. На временно оккупированных территориях россияне пытаются укрепить административный контроль и установить условия для потенциальной аннексии. 

Институт обратил внимание на то, что гауляйтеры на захваченных Россией территориях пытаются восстановить некоторые промышленные, жилые и медийные мощности.

"Эти усилия по восстановлению, по-видимому, в значительной степени служат кампаниям российского правительства по созданию административного потенциала на оккупированных территориях, укреплению или усилению российских линий материально-технического снабжения и ведению информационной войны в оккупированных частях Украины, тем самым акклиматизируя украинское гражданское население к российской оккупации", — заявили в сводке.

Усилия оккупантов по "восстановлению" мощностей на временно оккупированных территориях, похоже, не удовлетворяют основные потребности гражданских, которые сталкиваются с приближением городов к холодам без тепла в некоторых районах. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россия Украина война временно оккупированные территории isw
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