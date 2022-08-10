Глава Пентагона в Риге: Усилия многих стран меняют военную ситуацию в пользу Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Ригу встретился с лидерами Латвии и заявил, что изменение военной ситуации в Украине – это, в том числе, результат совместных усилий союзников Украины.

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Остин встретился в Риге с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министром Артурсом Кариньшем и министром обороны Артисом Пабриксом и обсудил с ними усилия НАТО по сдерживанию российских угроз в адрес Запада и продолжение поддержки Украины.

Остин подтвердил "непоколебимую приверженность" США защите союзников по НАТО и заявил, что ситуацию на полях сражений в Украине меняют усилия многих стран, в том числе Латвии и США.

Глава Пентагона подчеркнул, что США продолжат "тесно сотрудничать с союзниками и партнерами по НАТО во всем мире, чтобы поддержать украинский народ, поддержать наших союзников по НАТО и твердо противостоять жестокой и преднамеренной агрессии России против Украины".

18 мая страны Балтии и Польша обратились к союзникам по НАТО с просьбой значительно расширить военное присутствие на их территории – прислать больше войск и разместить системы ПВО.

28 июня министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Россия будет представлять собой угрозу для соседей в ближайшие 5-10 лет.

Сергей Бережной

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