Министр обороны Латвии: Россия представляет собой угрозу на ближайшие 5-10 лет

Россия будет представлять собой угрозу в ближайшие 5-10 лет. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает Delfi.

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Он сказал, что Латвия хочет, чтобы на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция Альянса, поскольку ситуация изменилась со времени принятия предыдущей стратегической концепции, а РФ стала угрозой на ближайшие 5-10 лет.

По словам министра обороны, Латвия хочет видеть большее присутствие союзников в стране, что включает в себя не только больше солдат и техники, но и больше совместной подготовки, а также размещение техники и вооружения в Латвии.

Пабрикс подчеркнул, что Латвия как принимающая страна намерена работать над строительством второго полигона, чтобы солдатам было где жить и тренироваться. Он сказал, что это будет одним из "домашних заданий" Латвии. Страна также обязуется тратить не менее 2,5% ВВП на оборону "в нынешних сложных обстоятельствах".

36-й саммит НАТО пройдет 29-30 июня в Мадриде. Там должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет, в том числе по расширению НАТО (в ближайшее время за счет Швеции и Финляндии). Война России против Украины будет второй главной темой саммита.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия не остановится на Украине, если ее не победить, так как она уже угрожает отменить признание независимости стран Балтии.

26 июня сообщалось, что в Латвии развернули батарею испанских зенитно-ракетных комплексов для усиления защиты Балтийского региона.

Оксана Житнюк

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