Министр обороны Латвии: Россия представляет собой угрозу на ближайшие 5-10 лет
Россия будет представлять собой угрозу в ближайшие 5-10 лет. Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает Delfi.
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Он сказал, что Латвия хочет, чтобы на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция Альянса, поскольку ситуация изменилась со времени принятия предыдущей стратегической концепции, а РФ стала угрозой на ближайшие 5-10 лет.
По словам министра обороны, Латвия хочет видеть большее присутствие союзников в стране, что включает в себя не только больше солдат и техники, но и больше совместной подготовки, а также размещение техники и вооружения в Латвии.
Пабрикс подчеркнул, что Латвия как принимающая страна намерена работать над строительством второго полигона, чтобы солдатам было где жить и тренироваться. Он сказал, что это будет одним из "домашних заданий" Латвии. Страна также обязуется тратить не менее 2,5% ВВП на оборону "в нынешних сложных обстоятельствах".
36-й саммит НАТО пройдет 29-30 июня в Мадриде. Там должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет, в том числе по расширению НАТО (в ближайшее время за счет Швеции и Финляндии). Война России против Украины будет второй главной темой саммита.
- Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия не остановится на Украине, если ее не победить, так как она уже угрожает отменить признание независимости стран Балтии.
- 26 июня сообщалось, что в Латвии развернули батарею испанских зенитно-ракетных комплексов для усиления защиты Балтийского региона.
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