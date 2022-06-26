В Латвии развернули испанские ЗРК, чтобы защитить регион после вторжения РФ в Украину

В Латвии на территории военной авиабазы в Лиэлварде развернули батарею испанских зенитно-ракетных комплексов для усиления защиты Балтийского региона. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

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ЗРК были развернуты на латвийской базе сегодня, 26 июня, в ответ на необходимость усиления обороноспособности Балтийского региона после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Речь идет об испанских ЗРК NASAMS. Ранее испанское правительство заявляло, что увеличивает действующий в Латвии контингент в составе 500 военнослужащих на 100 человек, а также отправляет в страну ЗРК.

Как передает Delfi, министр обороны Лавтии Артис Пабрикс заявил, что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.

"Еще до Мадридского саммита было ясно, что наши союзники готовы ответить на сегодняшние вызовы безопасности в Балтийском регионе. Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решимости правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего Альянса", – заявил Пабрикс.

Экс-премьер РФ Михаил Касьянов считает, что в случае поражения Украины в войне следующими целями Кремля станут страны Балтии.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия не остановится на Украине, если ее не победить, так как она уже угрожает отменить признание независимости стран Балтии.

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Оксана Житнюк

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