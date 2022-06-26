В Латвии развернули испанские ЗРК, чтобы защитить регион после вторжения РФ в Украину
В Латвии на территории военной авиабазы в Лиэлварде развернули батарею испанских зенитно-ракетных комплексов для усиления защиты Балтийского региона. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.
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ЗРК были развернуты на латвийской базе сегодня, 26 июня, в ответ на необходимость усиления обороноспособности Балтийского региона после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Речь идет об испанских ЗРК NASAMS. Ранее испанское правительство заявляло, что увеличивает действующий в Латвии контингент в составе 500 военнослужащих на 100 человек, а также отправляет в страну ЗРК.
Как передает Delfi, министр обороны Лавтии Артис Пабрикс заявил, что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.
"Еще до Мадридского саммита было ясно, что наши союзники готовы ответить на сегодняшние вызовы безопасности в Балтийском регионе. Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решимости правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего Альянса", – заявил Пабрикс.
- Экс-премьер РФ Михаил Касьянов считает, что в случае поражения Украины в войне следующими целями Кремля станут страны Балтии.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия не остановится на Украине, если ее не победить, так как она уже угрожает отменить признание независимости стран Балтии.
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