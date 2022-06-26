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В Латвии развернули испанские ЗРК, чтобы защитить регион после вторжения РФ в Украину

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 17:19
В Латвии развернули испанские ЗРК, чтобы защитить регион после вторжения РФ в Украину - Фото
Фото - Twitter Национальных вооруженных сил Латвии

В Латвии на территории военной авиабазы в Лиэлварде развернули батарею испанских зенитно-ракетных комплексов для усиления защиты Балтийского региона. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

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ЗРК были развернуты на латвийской базе сегодня, 26 июня, в ответ на необходимость усиления обороноспособности Балтийского региона после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Речь идет об испанских ЗРК NASAMS. Ранее испанское правительство заявляло, что увеличивает действующий в Латвии контингент в составе 500 военнослужащих на 100 человек, а также отправляет в страну ЗРК.

Как передает Delfi, министр обороны Лавтии Артис Пабрикс заявил, что вместе с союзниками по НАТО страна начинает формировать бригаду международных сил.

"Еще до Мадридского саммита было ясно, что наши союзники готовы ответить на сегодняшние вызовы безопасности в Балтийском регионе. Развертывание современных систем противовоздушной обороны в Латвии благодаря решимости правительства Испании является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего Альянса", – заявил Пабрикс.

В Латвии развернули испанские ЗРК, чтобы защитить регион после вторжения РФ в Украину
  • Экс-премьер РФ Михаил Касьянов считает, что в случае поражения Украины в войне следующими целями Кремля станут страны Балтии
  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия не остановится на Украине, если ее не победить, так как она уже угрожает отменить признание независимости стран Балтии.

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Оксана Житнюк
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зрк Латвия балтия агрессия рф
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