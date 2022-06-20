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Путин думает о захвате новых земель, но не сможет покорить Балтию — экс-президент Латвии

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 14:53
Путин думает о захвате новых земель, но не сможет покорить Балтию — экс-президент Латвии - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин думает только о расширении границ России и захвате новых земель, однако ему не удастся захватить страны Балтии. Об этом сообщил президент Латвии в 2007-2011 годах Валдис Затлерс в интервью haqqin.az. 

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По его словам, Путин живет идеями Российской империи XVII века и думает только о расширении границ России, а также захвате новых земель. Он отметил, что своей агрессивной политикой Россия превратила страны Балтии "в цитадель, которую ей никогда не удастся захватить". 

"До российской агрессии против Грузии у Латвии практически не было армии, но после августа 2008 года мы вплотную занялись реализацией различных программ военного строительства. В результате, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым, у нас уже были и военная инфраструктура, и силы НАТО. А после полномасштабного вторжения России в Украину воинский контингент государств Балтии и, в частности, Латвии увеличился в десятки раз. То есть агрессивная политика Кремля дала нам и другим странам Балтии возможность обрести вооруженные силы, которых у нас никогда не было. Так что сейчас любое нападение на Латвию стало бы безумием", — сказал Затлерс.

Он отметил, что сегодня в Латвии находятся военные девяти стран НАТО, а также большое количество современной военной техники, что позволило оказывать военную помощь Украине. 

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Дмитрий Гриниченко
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владимир путин Латвия балтия
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