Война может затянуться на месяцы и даже годы, Украину нужно снабжать до победы — Ринкевичс

Западу необходимо регулярно снабжать Украину современным оружием до полной победы на Россией, ведь война может затянуться на месяцы и даже годы. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью The Telegraph.

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По его словам, Запад должен поставить себя на "военные рельсы", чтобы снабжать Украину современным оружием "столько, сколько потребуется" для победы над РФ. Он призвал страны Западной Европы проявить "стратегическую стойкость" и заявил, что война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы.

Дипломат отметил, что Европе и НАТО следует усиливать собственную оборону и модернизировать армии, чтобы удержать Россию от эскалации конфликта, в частности, продолжая снабжать Украину оружием.

"Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но из-за России мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и для НАТО", — сказал Ринкевичс.

Он также заявил, что некоторые страны начали поставлять Украине современное оружие, но предупредил, что сделать нужно гораздо больше.

12 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией, и пожаловался на то, что западное оружие поступает недостаточно быстро.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в некоторых европейских странах военно-политические элиты "панически" боятся армию РФ. Он предложил дать Украине паритетный объем дальнобойной артиллерии/РСЗО и убедиться, что для этого страха нет оснований.

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Дмитрий Гриниченко

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