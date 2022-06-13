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Война может затянуться на месяцы и даже годы, Украину нужно снабжать до победы — Ринкевичс

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 08:08
Война может затянуться на месяцы и даже годы, Украину нужно снабжать до победы — Ринкевичс - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Западу необходимо регулярно снабжать Украину современным оружием до полной победы на Россией, ведь война может затянуться на месяцы и даже годы. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью The Telegraph.

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По его словам, Запад должен поставить себя на "военные рельсы", чтобы снабжать Украину современным оружием "столько, сколько потребуется" для победы над РФ. Он призвал страны Западной Европы проявить "стратегическую стойкость" и заявил, что война в Украине может затянуться на месяцы и даже годы. 

Дипломат отметил, что Европе и НАТО следует усиливать собственную оборону и модернизировать армии, чтобы удержать Россию от эскалации конфликта, в частности, продолжая снабжать Украину оружием. 

"Я думаю, что мы приходим к некоторому пониманию того, что нашей военной промышленности необходимо наращивать производство. К сожалению, нравится нам это или нет, но из-за России мы снова оказались в ситуации, когда военная оборона является приоритетом для Европы и для НАТО", — сказал Ринкевичс. 

Он также заявил, что некоторые страны начали поставлять Украине современное оружие, но предупредил, что сделать нужно гораздо больше. 

Читайте также: Эстония выделила треть военного бюджета на помощь Украине: инфографика по странам 

Дмитрий Гриниченко
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