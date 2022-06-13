Если Украина проиграет в войне, то Россия нападет на страны Балтии — экс-премьер РФ
Украина должна победить в войне с Россией, ведь в случае поражения следующими целями Кремля станут страны Балтии. Об этом в интервью AFP заявил экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов, передает канал France 24.
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Оппозиционный российский политик считает, что полномасштабная война России против Украины может продлиться до двух лет, но Украина должна победить, ведь в случае поражения следующими целями российской агрессии будут страны Балтии.
Касьянов упомянул призывы президента Франции Макрона "не унижать Россию", заявив, что он "категорически не согласен" с подобной позицией. Также он выступил против территориальных уступок Украины, чтобы закончить войну.
"Чем Путин это заслужил? Это слишком прагматичная позиция. Я считаю, что это неправильно, надеюсь, что Запад не пойдет по этому пути", — сказал Касьянов.
- 13 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Западу необходимо регулярно снабжать Украину современным оружием до полной победы на Россией, ведь война может затянуться на месяцы и даже годы.
- Экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за его призывы "не унижать Россию" и поддержала позицию президента Зеленского насчет полного освобождения оккупированных территорий.
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