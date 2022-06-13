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Если Украина проиграет в войне, то Россия нападет на страны Балтии — экс-премьер РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 13:17
Если Украина проиграет в войне, то Россия нападет на страны Балтии — экс-премьер РФ - Фото
Михаил Касьянов (Фото: EPA)

Украина должна победить в войне с Россией, ведь в случае поражения следующими целями Кремля станут страны Балтии. Об этом в интервью AFP заявил экс-премьер министр РФ Михаил Касьянов, передает канал France 24

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Оппозиционный российский политик считает, что полномасштабная война России против Украины может продлиться до двух лет, но Украина должна победить, ведь в случае поражения следующими целями российской агрессии будут страны Балтии. 

Касьянов упомянул призывы президента Франции Макрона "не унижать Россию", заявив, что он "категорически не согласен" с подобной позицией. Также он выступил против территориальных уступок Украины, чтобы закончить войну. 

"Чем Путин это заслужил? Это слишком прагматичная позиция. Я считаю, что это неправильно, надеюсь, что Запад не пойдет по этому пути", — сказал Касьянов. 

СПРАВКА. Михаил Касьянов был премьер-министром России в 2000-2004 годах. Начиная с 2005 года находится в оппозиции к путинскому режиму. Касьянов заявляет, что покинул Россию из-за войны и живет в Европе, но отказался раскрыть свое местонахождение, опасаясь за свою безопасность. Его близкий союзник и коллега по оппозиции Борис Немцов был застрелен недалеко от Кремля в 2015 году.

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Дмитрий Гриниченко
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