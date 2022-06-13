Путин давно перешел красную черту. Клинтон раскритиковала Макрона и поддержала Зеленского

Экс-государственный секретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона за его призывы "не унижать Россию" и поддержала позицию президента Зеленского насчет полного освобождения оккупированных территорий. Об этом она заявила в эфире французского радио, передает Le Point.

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По ее словам, позиция "не унижать Россию" кажется ей устаревшей, добавив, что "Путин давно перешел красную черту". Клинтон считает, что Путин видит себя Петром I, который более 20 лет вел непрекращающуюся войну против Швеции, стран Балтии, Скандинавии и Севера.

Также она заявила, что время для реальных переговоров между Украиной и Россией еще не пришло.

"Я за украинцев, а это значит, что нельзя преждевременно торопиться с переговорами, я думаю, что окончательным успехом будет поражение Путина. И в этом я могу только согласиться с тем, о чем просят президент Зеленский и его правительство, то есть тотальный уход с оккупированных территорий в Украине", — сказала Клинтон.

4 июня Макрон заявил, что считает крайне важным, чтобы Россия не была "унижена", когда боевые действия в Украине прекратятся.

Президент Зеленский отреагировал на призывы Макрона: заявил, что не совсем понимает, что такое "унижение России", и напомнил, что войска РФ восемь лет убивают украинцев.

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Путина с Адольфом Гитлером и заявил, что последнему никто не пытался "сохранить лицо".

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Дмитрий Гриниченко

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