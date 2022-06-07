Зеленский отреагировал на призывы Макрона "не унижать Россию"

Президент Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента Франции Эмманюэля Макрона "не унижать Россию". В интервью Financial Times Зеленский сказал, что "некоторые лидеры хотят считать себя лидерами", но для этого, по его словам, надо и вести себя соответствующим образом.

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У Зеленского спросили о его отношении к комментариям Макрона, который призывает Запад "не унижать Россию" и найти переговорное решение войны.

"Как можно прекратить огонь на территории Украины без позиции народа и лидера этого государства? Выглядит очень странно. Считаю, что некоторые лидеры хотят считать себя лидерами, но чтобы быть лидером, нужно не считать себя лидером, а вести себя как лидер", – заявил Зеленский.

Он также сказал, что не совсем понимает, что такое "унижение России", и напомнил, что войска РФ восемь лет убивают украинцев.

"О чем мы говорим? Эмманюэль глубоко разбирается в процессе, он один из лидеров нормандской четверки, он прекрасно разбирается в деталях минского документа и всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках Нормандии-4, в невыполнении этих договоренностей, постоянных срывах введения режима прекращения огня, обмена пленными. О каких унижениях мы говорим?" – заявил Зеленский.

Он добавил, что не считает, что Украину унижают, "потому что это слабая позиция".

"Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ тоже не будем никого унижать — мы будем отвечать тем же инструментом", – заявил президент.

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Оксана Житнюк

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