UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Джонсон заявил, что Зеленскому не стоит навязывать "плохой мирный договор" с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 16:03
Джонсон заявил, что Зеленскому не стоит навязывать
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: скриншот видео)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что мировое сообщество не должно давить на президента Владимира Зеленского, чтобы тот подписывал невыгодный мирный договор с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Джонсона на встрече с британскими министрами.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Джонсон заявил команде министров, что Украину нельзя принуждать к "плохому мирному соглашению" с Россией, а мировые державы должны перестать давить на Зеленского, заставляя его принять невыгодное соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным. 

На заседании британского Кабмина глава МИД Лиз Трасс заявила, что Британия готовит новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. 

"Джонсон сказал, что жизненно важно, чтобы на президента Зеленского не оказывалось давление, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не продолжаются долго. Он сказал, что мир должен избегать любого исхода, когда необоснованная агрессия Путина окупится", — сказал представитель британского премьера. 

Читайте также: "Сохранить лицо Путину". Западный эксперт продвигает идею "референдума" на Донбассе — ЦПД 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский переговоры Путин Борис Джонсон трасс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 