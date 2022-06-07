Джонсон заявил, что Зеленскому не стоит навязывать "плохой мирный договор" с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что мировое сообщество не должно давить на президента Владимира Зеленского, чтобы тот подписывал невыгодный мирный договор с Россией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Джонсона на встрече с британскими министрами.

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Джонсон заявил команде министров, что Украину нельзя принуждать к "плохому мирному соглашению" с Россией, а мировые державы должны перестать давить на Зеленского, заставляя его принять невыгодное соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

На заседании британского Кабмина глава МИД Лиз Трасс заявила, что Британия готовит новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.

"Джонсон сказал, что жизненно важно, чтобы на президента Зеленского не оказывалось давление, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не продолжаются долго. Он сказал, что мир должен избегать любого исхода, когда необоснованная агрессия Путина окупится", — сказал представитель британского премьера.

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Дмитрий Гриниченко

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