UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Сохранить лицо Путину". Западный эксперт продвигает идею "референдума" на Донбассе — ЦПД

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 15:14
Владимир Путин и Сергей Шойгу. (Фото: EPA)

Американский военный стратег Эдвард Люттвак распространяет идею о проведении незаконного "референдума" на Донбассе как способ "сохранить лицо Путина". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Аналитики сообщают, что Люттвак продвигает тезис о том, что "обе стороны должны выиграть в войне", поскольку "невозможно победить Россию и невозможно заставить Украину сдаться". 

Также с апреля он продвигает идею проведения "настоящего референдума" на части территорий Донбасса. В ЦПД отмечают, что Люттвак последние пять лет активно продвигает российские нарративы в западном информационном пространстве. 

"Сейчас его заявления о референдуме и необходимости "дать Путину небольшую победу" — лишь корректировка идеи мирных переговоров между Россией и Украиной, озвученной на форуме в Давосе, но не получившей должной поддержки в мире", — сообщили в центре. 

Читайте также: "Киссинджер – не случайность". Как "адвокаты Путина" склоняют Украину к уступкам России

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс пропаганда снбо референдум
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 