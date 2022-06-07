"Сохранить лицо Путину". Западный эксперт продвигает идею "референдума" на Донбассе — ЦПД
Американский военный стратег Эдвард Люттвак распространяет идею о проведении незаконного "референдума" на Донбассе как способ "сохранить лицо Путина". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
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Аналитики сообщают, что Люттвак продвигает тезис о том, что "обе стороны должны выиграть в войне", поскольку "невозможно победить Россию и невозможно заставить Украину сдаться".
Также с апреля он продвигает идею проведения "настоящего референдума" на части территорий Донбасса. В ЦПД отмечают, что Люттвак последние пять лет активно продвигает российские нарративы в западном информационном пространстве.
"Сейчас его заявления о референдуме и необходимости "дать Путину небольшую победу" — лишь корректировка идеи мирных переговоров между Россией и Украиной, озвученной на форуме в Давосе, но не получившей должной поддержки в мире", — сообщили в центре.
- 28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц 80 минут говорили с Путиным, уговаривая вывести войска из Украины и разблокировать Черное море.
- 4 июня Макрон заявил, что считает крайне важным, чтобы Россия не была "унижена", когда боевые действия в Украине прекратятся.
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