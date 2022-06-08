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Шольц о "важности" звонков Путину: Чтобы дать понять – стратегия нападения не сработает

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 06:36
Шольц о
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался оправдать свои телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает Die Zeit, во время визита в Вильнюс Шольц заявил, что разговоры "важны для того, чтобы снова и снова давать понять Путину, что стратегия нападения на Украину не сработает".

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"Это не сработает", — сказал Шольц, имея в виду возможные попытки Путина незаконно аннексировать территорию Украины.

Шольц также повторил, что "Россия не должна выиграть войну" и "важно сказать Путину, что ни Украина, ни ее союзники не примут "продиктованный мир".

Ранее подобные "осторожные заявления" канцлера раскритиковал лидер немецкого оппозиционного ХДС Фридрих Мерц. Он удивлялся, почему канцлер не мог просто сказать: "Украина должна победить".

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Оксана Житнюк
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олаф шольц владимир путин
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