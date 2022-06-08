Шольц о "важности" звонков Путину: Чтобы дать понять – стратегия нападения не сработает

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался оправдать свои телефонные разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Как передает Die Zeit, во время визита в Вильнюс Шольц заявил, что разговоры "важны для того, чтобы снова и снова давать понять Путину, что стратегия нападения на Украину не сработает".

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"Это не сработает", — сказал Шольц, имея в виду возможные попытки Путина незаконно аннексировать территорию Украины.

Шольц также повторил, что "Россия не должна выиграть войну" и "важно сказать Путину, что ни Украина, ни ее союзники не примут "продиктованный мир".

Ранее подобные "осторожные заявления" канцлера раскритиковал лидер немецкого оппозиционного ХДС Фридрих Мерц. Он удивлялся, почему канцлер не мог просто сказать: "Украина должна победить".

28 мая Макрон и Шольц по своей инициативе 80 минут говорили с Путиным. Они уговаривали диктатора вывести войска из Украины, разблокировать Черное море и пойти на переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в Брюсселе во время саммита ЕС 30-31 мая были "очень горячие дебаты" среди европейских лидеров из-за телефонных разговоров Макрона и Шольца с Путиным.

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Оксана Житнюк

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