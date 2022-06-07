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Меркель не винит себя за войну в Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 23:34
Меркель не винит себя за войну в Украине - Фото
Ангела Меркель (Фото: ЕРА)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Spiegel, отвечая на вопрос, могла ли она сделать больше, чтобы предотвратить войну в Украине, ответила: "Я не виню себя".  

Меркель добавила: "Невозможно было создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это...Можно было сделать больше для предотвращения такой трагедии — я уже считаю эту ситуацию большой трагедией — можно было ее предотвратить? Я продолжаю задавать себе эти вопросы". 

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По мнению Меркель, если бы Минские соглашения не были достигнуты, ситуация действительно обострилась бы. 

То же самое было бы, если бы Украину приняли в НАТО.  

"Я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, и я не буду извиняться за это", — сказала Меркель.  

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Роман Брыль
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Ангела Меркель война в украине минские соглашения канцлер германии
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