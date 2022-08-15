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Армия России действует в составе шести группировок на территории Украины. Список от ISW

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2022, 06:50
Армия России действует в составе шести группировок на территории Украины. Список от ISW - Фото
Российский оккупант (Фото: EPA)

Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины. Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики констатируют, что шесть группировок российских войск действуют в направлении Харькова, на северо-востоке Харьковской области, на линии Изюм – Славянск, в направлении Северска, Бахмута, на линии Донецк – Авдеевка и на юге Украины. 

Группировки на Харьковском и Северском направлениях, скорее всего, построены на основе ядра, набранного из Западного и Центрального военных округов РФ соответственно. Линию Изюм – Славянск все чаще комплектуют недавно сформированными батальонами "добровольцев", которые, вероятно, имеют очень низкую боеспособность. 

В районе Бахмута фронтитом выступают наемники частной военной компании Вагнера, а в районе Донецка и Авдеевки преобладают силы террористов ДНР. Ядро оккупантов в Херсонской и Запорожской областях составляли войска Южного военного округа РФ – они были усилены войсками Восточного военного округа, Росгвардией и десантниками. 

Институт отмечает, что ни одна из перечисленных группировок не является однородной, так как по всему фронту разбросаны подразделения различных военных округов, подразделения террористов, "добровольческие" части и другие формирования. 

Резюмируя, в сводке заявляют, что Россия уделяет первоочередное внимание продвижению своих войск вокруг Бахмута и, возможно, к Северску, а также захвату территорий на Авдеевском направлении. Высокая концентрация "добровольцев" на Славянском направлении говорит о том, что этот район не находится в центре внимания Москвы и может быть уязвимым для контратак Украины. 

Скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать серьезные проблемы для российского командования и управления, особенно если украинские силы перейдут туда в контрнаступление, заявили в ISW.

Читайте также: На Урале россияне формируют новую мотострелковую бригаду для войны в Украине – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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