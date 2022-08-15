Армия России действует в составе шести группировок на территории Украины. Список от ISW

Российские оккупанты, вероятно, действуют примерно в шести группировках войск на территории Украины. Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики констатируют, что шесть группировок российских войск действуют в направлении Харькова, на северо-востоке Харьковской области, на линии Изюм – Славянск, в направлении Северска, Бахмута, на линии Донецк – Авдеевка и на юге Украины.

Группировки на Харьковском и Северском направлениях, скорее всего, построены на основе ядра, набранного из Западного и Центрального военных округов РФ соответственно. Линию Изюм – Славянск все чаще комплектуют недавно сформированными батальонами "добровольцев", которые, вероятно, имеют очень низкую боеспособность.

В районе Бахмута фронтитом выступают наемники частной военной компании Вагнера, а в районе Донецка и Авдеевки преобладают силы террористов ДНР. Ядро оккупантов в Херсонской и Запорожской областях составляли войска Южного военного округа РФ – они были усилены войсками Восточного военного округа, Росгвардией и десантниками.

Институт отмечает, что ни одна из перечисленных группировок не является однородной, так как по всему фронту разбросаны подразделения различных военных округов, подразделения террористов, "добровольческие" части и другие формирования.

Резюмируя, в сводке заявляют, что Россия уделяет первоочередное внимание продвижению своих войск вокруг Бахмута и, возможно, к Северску, а также захвату территорий на Авдеевском направлении. Высокая концентрация "добровольцев" на Славянском направлении говорит о том, что этот район не находится в центре внимания Москвы и может быть уязвимым для контратак Украины.

Скопление сил в Херсонской области и вокруг нее может создать серьезные проблемы для российского командования и управления, особенно если украинские силы перейдут туда в контрнаступление, заявили в ISW.

Российской группировкой войск "Восток" в нынешней фазе полномасштабного вторжения РФ в Украину командует Рустам Мурадов. Имя этого военачальника оккупантов, который руководит наступлением на востоке Украины, военное ведомство РФ впервые озвучило публично.

В июле российские оккупанты назвали четвертого генерала, который командует группировкой полномасштабного вторжения в Украину – речь идет о генерал-лейтенанте Андрее Сычеве, который руководит группировкой "Запад".

По данным украинской разведки, российская армия начала набирать наемников на войну против Украины среди заключенных. В планах рекрутеров – найти 10 000 добровольцев.

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Дмитрий Гриниченко

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