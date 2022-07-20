Шойгу назвал четвертого генерала, который командует оккупантами в Украине — фото

Российские оккупанты назвали четвертого генерала, который командует группировкой полномасштабного вторжения в Украину — речь идет о генерал-лейтенанте Андрее Сычевом, который руководит группировкой "Запад". Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы "проинспектировал" группировку войск "Запад" на временно оккупированных территориях Украины и заслушал доклад Сычевого "по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах".

СПРАВКА. Андрей Сычевой, которого Шойгу назвал командующим группировкой "Запад", до ноября 2021 года командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. В феврале 2022 года ЕС ввел персональные санкции против Сычевого в связи с полномасштабным вторжением в Украину. В отличие от трех других командующих группировками российской армии в Украине, фамилия этого военачальника не встречалась в новостях. Генерал Сычевой — четвертый командующий оккупационными группировками в Украине, чью фамилию назвали в РФ. Сначала были рассекречены генералы Александр Лапин и Сергей Суровикин ("Центр" и "Юг" соответственно), а также Рустам Мурадов, воевавший в Чечне и возглавлявший российский контингент в Нагорном Карабахе в 2021 году.

10 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский поручил разработать план по освобождению юга.

В оперативном командовании "Юг" говорят, что ВСУ уверенно продвигаются на Херсонском направлении.

Россия серьезно воспринимает угрозу контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге и укрепляет оборонительные позиции своей армии.

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Дмитрий Гриниченко

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