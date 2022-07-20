UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шойгу назвал четвертого генерала, который командует оккупантами в Украине — фото

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 10:04
Шойгу назвал четвертого генерала, который командует оккупантами в Украине — фото - Фото
Андрей Сычевой и Сергей Шойгу (Фото: скриншот)

Российские оккупанты назвали четвертого генерала, который командует группировкой полномасштабного вторжения в Украину — речь идет о генерал-лейтенанте Андрее Сычевом, который руководит группировкой "Запад". Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы "проинспектировал" группировку войск "Запад" на временно оккупированных территориях Украины и заслушал доклад Сычевого "по текущей обстановке и выполняемых в зоне ответственности боевых задачах". 

СПРАВКА. Андрей Сычевой, которого Шойгу назвал командующим группировкой "Запад", до ноября 2021 года командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. В феврале 2022 года ЕС ввел персональные санкции против Сычевого в связи с полномасштабным вторжением в Украину. В отличие от трех других командующих группировками российской армии в Украине, фамилия этого военачальника не встречалась в новостях. Генерал Сычевой — четвертый командующий оккупационными группировками в Украине, чью фамилию назвали в РФ. Сначала были рассекречены генералы Александр Лапин и Сергей Суровикин ("Центр" и "Юг" соответственно), а также Рустам Мурадов, воевавший в Чечне и возглавлявший российский контингент в Нагорном Карабахе в 2021 году.

Читайте также: Оккупанты раскрыли, кто командует группировкой их войск на востоке Украины: фото 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России война оккупированные территории сергей шойгу
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 