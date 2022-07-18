Оккупанты раскрыли, кто командует группировкой их войск на востоке Украины: фото
Российской группировкой войск "Восток" в нынешней фазе полномасштабного вторжения РФ в Украину командует Рустам Мурадов. Как отметил пропагандистский ресурс Коммерсант, имя военачальника оккупантов, который руководит наступлением на востоке Украины, военное ведомство РФ впервые озвучило публично.
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Сообщение об этом на сайте МО РФ скрыто – "доступ запрещен".
Именно с генерал-лейтенантом армии России встретился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который накануне проинспектировал группировку "Восток" оккупантов.
Как отмечается в пресс-релизе МО РФ, на командном пункте Мурадов доложил Шойгу о текущей обстановке "и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности".
18 июля в украинском Генштабе заявили, что силы обороны "свели на нет" атаки оккупантов в Донецкой области.
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