Оккупанты раскрыли, кто командует группировкой их войск на востоке Украины: фото

Российской группировкой войск "Восток" в нынешней фазе полномасштабного вторжения РФ в Украину командует Рустам Мурадов. Как отметил пропагандистский ресурс Коммерсант, имя военачальника оккупантов, который руководит наступлением на востоке Украины, военное ведомство РФ впервые озвучило публично.

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Сообщение об этом на сайте МО РФ скрыто – "доступ запрещен".

Именно с генерал-лейтенантом армии России встретился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который накануне проинспектировал группировку "Восток" оккупантов.

СПРАВКА. Мурадов родился в 1973 году в Дагестане, по национальности табасаранец. С конца 2018 года является замом командующего войсками Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант с 2020-го. Получил от Путина статус "героя России". В 2016-м был от РФ в составе СЦКК на Донбассе. В 2017-м воевал в Сирии, в 2020-2021 годах командовал российским контингентом в Нагорном Карабахе. 28 февраля 2022 года находится под санкциями ЕС.

Как отмечается в пресс-релизе МО РФ, на командном пункте Мурадов доложил Шойгу о текущей обстановке "и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности".

18 июля в украинском Генштабе заявили, что силы обороны "свели на нет" атаки оккупантов в Донецкой области.

14 июля в России заговорили о переговорах и "территориальных реалиях": Подоляк ответил.

17 июля Институт по изучению войны написал, что наступление оккупантов "возглавили два топ-генерала, это странно и вредно для России".

18 июля инспектор сухопутных войск бундесвера Маис заявил о россиянах: "Армии, которые были близки к поражению, учатся быстрее всех".

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Евгений Пилипенко

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