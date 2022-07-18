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Спикер Сейма Польши: В зверствах войны виноват не только Путин, но и весь российский народ

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 08:31
Спикер Сейма Польши: В зверствах войны виноват не только Путин, но и весь российский народ - Фото
Эльжбета Витек (фото - ЕРА)

Спикер польского Сейма Эльжбета Витек убеждена, что происходящее – не "война Путина против Украины", а война российского народа против Украины. Об этом с ее слов на встрече с жителями Горлиц в Малопольском воеводстве пишет Польское радио.

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Ресурс не приводит точной цитаты в тексте статьи, но дает ее в названии: "В зверствах войны в Украине виноват не только Путин и его соратники, но и весь [одобряющий это] российский народ".

Она отметила, что "чем дальше от Польши к западу, тем меньше осведомленность о войне": люди там "знают, что она жестока, но не знают подробностей, иногда даже не интересуются ими и живут своей жизнью".

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Витек призвала соотечественников и союзников не забывать о войне и не привыкать к ней, "потому что Путин не остановится на Украине – он это официально говорит, мы это читаем в документах, публикуемых на их страницах".

"Сегодня украинцы борются не только за себя, за свою страну, но и за нас, поляков, потому что мы следующие", – сказала она, добавив, что сейчас против Украины совершается преступление геноцида.

Спикер Сейма напомнила, что поляки "знают, что такое советская оккупация и жестокость", и не в последнюю очередь потому "сдали экзамен и поразили весь мир", когда пришли на помощь Украине в 2022 году: "Я думаю, что мы также немного удивились сами себе, что можем помогать таким образом – стихийно, от всей души".

Евгений Пилипенко
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