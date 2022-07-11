Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе для граждан Польши: что в нем

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение особого статуса для граждан Польши. Инициатор документа – президент Владимир Зеленский.

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Согласно законопроекту, гражданам Польши планируется предоставить возможность легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев.

Граждане Польши, которые законно находятся в Украине, будут иметь право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в образовательных учреждениях, медицинское обслуживание на тех же условиях, что и у украинцев; отдельные соцвыплаты, предусмотренные законодательством Украины.

Законопроект предлагается принять в ответ на польский закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на ее территории.

11 июля Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский инициирует предоставление особого статуса полякам в Украине. "Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: вам здесь рады на особых правах", – сказал Дуда.

Вадим Ребрина

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