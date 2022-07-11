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Дуда заявил, что Зеленский предлагает предоставить полякам особый статус в Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 14:49
Дуда заявил, что Зеленский предлагает предоставить полякам особый статус в Украине - Фото
Фото: канцелярия президента Польши

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский инициирует предоставление особого статуса полякам в Украине. Соответствующий законопроект должен появиться в Верховной Раде в понедельник, 11 июля, когда в Польше вспоминают жертв Волынской трагедии, сообщила PAP.

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"Это можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: вам здесь рады на особых правах", — сказал Дуда на мероприятиях к 79-й годовщине события, называемые в Польше "кровавым воскресеньем".

Президент Дуда призвал поляков к осторожности в высказываниях о Волынской трагедии. Он заявил, что "истины нужно добиваться не рывками, а спокойными и взвешенными действиями, особенно в такой сложной ситуации, как сегодня".

"Я обещаю, что впредь буду действовать именно так, глубоко веря, что с другой стороны сегодня есть честная и справедливая атмосфера", — сказал Дуда.

Польский президент возложил венок к памятнику жертвам Волынской трагедии вместе с послом Украины Василием Зварычем.

  • В этом году исполняется 79 лет со времени Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.
  • Вооруженные конфликты между поляками и украинцами начались во время Второй мировой войны и продолжались до 1947 года. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные в Польше как Волынская резня, а в Украине – как Волынская трагедия. В другие годы они происходили в других регионах. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками.
Андрей Водяный
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польша анджей дуда волынская трагедия
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