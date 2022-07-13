Польша предложила обучать украинских военных

Украинские военные, возможно, будут проходить обучение в Польше. Такую возможность обсудили министры обороны Украины и Польши Алексей Резников и Мариуш Блащак, передает Польске радио.

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В частности, речь шла о подготовке саперов.

"Мы говорили о возможности обучения украинских военных в Польше. Саперов можно готовить, мы все прекрасно знаем, что россияне оставили мины на оккупированной украинской территории, поэтому их нужно убрать. Мы готовы учить украинских военных, чтобы они могли очистить эти территории", – сказал Блащак.

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Наталия Медведева

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