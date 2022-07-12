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Министр обороны Польши передал "Крабы", которые накормят оккупантов огнем — Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 23:34
Мариуш Блащак (фото - ЕРА)
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак, который сейчас находится с визитом в Украине, передал новую партию польских самоходных артиллерийских установок "Краб". Об этом в новом видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком – вице-премьер-министром и министром обороны Польши. А он привез нам "Крабы" – те, которые мощно накормят нашего врага огнем", – сказал он.

Президент отметил значение западной современной артиллерии в обороне Украины.

"Оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия, и у них не будет безопасного тыла нигде на нашей земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины – на порядки сильнее, чем любые их спецоперации. Российские солдаты – и мы это знаем по перехвату их разговоров – откровенно боятся наших Вооруженных Сил", – сказал Зеленский.

Польское издание tvp сообщает, что во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым Блащак предложил обучение украинских солдат разминированию.

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Вадим Ребрина
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Мариуш Блащак Владимир Зеленский оружие артиллерия сау краб
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