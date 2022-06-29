Польские САУ "Краб" уже работают на передовой – фото

Польские самоходные артиллерийские установки "Краб" успешно работают на передовой. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Вооруженные Силы Украины благодарны польскому народу за действенную поддержку и помощь. Мы чувствуем ваше надежное плечо!" – отметил он.

Залужный рассказал, что САУ "Краб" – это современная самоходная гаубица, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.