Украинские военные обучаются на технике НАТО в восьми странах – Резников

Украинские военные проходят подготовку по эксплуатации вооружения и военной техники иностранного производства в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

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Он напомнил, что сегодня на вооружение украинской армии поступают техника и оружие, "о которых еще несколько месяцев назад мы могли только мечтать".

Важной составляющей является обучение украинских военнослужащих по применению:

- артиллерийских систем большого калибра самоходных и прицепных;

- реактивных систем залпового огня;

- средств артиллерийской разведки, в том числе радиолокационной;

- средств противовоздушной обороны;

- разных видов колесной и гусеничной техники;

– систем разминирования, в том числе подводного;

- разных типов кораблей и систем их вооружения в т.ч. противокорабельного.

С апреля подготовку за рубежом прошли тысячи военнослужащих ВСУ, сообщил Резников.

Они овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм М777, FH-70, САУ М109, "Цезарь" и PzH 2000, РСЗО M142 HIMARS, САУ "Краб", а также боевыми бронированными машинами М113, FV-103, Mastiff, Husky и Wolfhound.

Сейчас украинские военные приобретают знания по эксплуатации артиллерийских систем калибра 155 мм М777, САУ "Краб", реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, M270 и MARS II.

Продолжается обучение:

- по управлению самоходными зенитными установками "Гепард 1A2";

- по управлению минными тральщиками класса "Sundown";

- экипажей БТР VAB, БМП M80-A;

- специалистов по ведению воздушной разведки и наблюдению;

- специалистов по обезвреживанию взрывчатых веществ и разминированию, в том числе подводному.

Учения проходят в Великобритании, Италии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Франции и ФРГ.

Более того, сообщил Резников, на этой неделе при поддержке Великобритании начат еще один проект – курс базовой общевойсковой подготовки военнослужащих ВСУ. На обучение уже выехали первые несколько сот военных. Всего же проект рассчитан на подготовку не одной тысячи украинских военных.

"Мы учимся. Учимся быстро. Так же быстро мы овладеем авиацией и другими видами высокотехнологичного вооружения. Кто в этом сомневался, уже изменил свое мнение", – написал министр.

17 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил Украине начать крупную учебную программу для украинских сил с возможностью обучения до 10 000 солдат каждые 120 дней.

Вадим Ребрина

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