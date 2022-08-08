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На Урале россияне формируют новую мотострелковую бригаду для войны в Украине — ISW

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 07:10
На Урале россияне формируют новую мотострелковую бригаду для войны в Украине — ISW - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

В Оренбургской области РФ формируют 72-ю мотострелковую бригаду, которую планируют задействовать на войне против Украины. Об этом сообщили в сводке Института по изучению войны (ISW) за 7 августа.

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Аналитики отмечают, что 72-я отдельная мотострелковая бригада, которую формируют в Оренбургской области, войдет в состав 3-го армейского корпуса. Губернатор Пензенской области РФ Олег Мельниченко сообщал, что в регионе набрали 60 "добровольцев" и планируют набрать столько же в неназванные формирования, которые будут служить в 72-й бригаде в Тоцком Оренбургской области. 

Институт заявляет, что формирование бригады по подобному принципу подтверждает вывод о том, что 3-й армейский корпус, по крайней мере, частично будет состоять из "добровольческих" батальонов. Для формирования корпуса также могут задействовать батальоны "добровольцев", которые недавно сформировали в Татарстане и Башкортостане. 

Читайте также: В Санкт-Петербурге и области формируют батальоны "добровольцев" для войны в Украине — ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война Урал мобилизация в россии
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