В России началась мобилизация медиков. Военные госпитали не справляются – разведка

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в России тайком проводят мобилизацию медицинского персонала, потому что военные госпитали не справляются с количеством раненых.

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Поэтому руководство России решило привлечь гражданских медиков к лечению раненых военных.

"Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, впрочем, основное внимание уделяется хирургическому персоналу. Указанные мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности", — говорится в сообщении в ГУР.

Мобилизированных медиков планируют отправить на временно оккупированные территории Украины: Мариуполь, Луганск, Донецк.

Им придется временно изменить профессию: терапевтов перепрофилируют в ассистентов хирургов, педиатров – в военных фельдшеров и т.д.

В начале июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия потеряла убитыми и ранеными уже до 115 000 своих военных.

В Пентагоне 22 июля заявили, что Россия теряет "сотни" военных каждый день в войне против Украины.

Андрей Водяный

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