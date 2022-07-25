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В России началась мобилизация медиков. Военные госпитали не справляются – разведка

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 13:20
В России началась мобилизация медиков. Военные госпитали не справляются – разведка - Фото
Фото: EPA

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что в России тайком проводят мобилизацию медицинского персонала, потому что военные госпитали не справляются с количеством раненых.

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Поэтому руководство России решило привлечь гражданских медиков к лечению раненых военных.

"Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, впрочем, основное внимание уделяется хирургическому персоналу. Указанные мероприятия проходят без широкой огласки в СМИ и среди общественности", — говорится в сообщении в ГУР.

Мобилизированных медиков планируют отправить на временно оккупированные территории Украины: Мариуполь, Луганск, Донецк.

Им придется временно изменить профессию: терапевтов перепрофилируют в ассистентов хирургов, педиатров – в военных фельдшеров и т.д.

  • В начале июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия потеряла убитыми и ранеными уже до 115 000 своих военных.
  • В Пентагоне 22 июля заявили, что Россия теряет "сотни" военных каждый день в войне против Украины.
Андрей Водяный
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Россия война разведка гур мо
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