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Потери России в войне против Украины составляют до 115 000 убитыми и ранеными – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 15:54
Потери России в войне против Украины составляют до 115 000 убитыми и ранеными – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба ОП)

В полномасштабной войне против Украины Россия потеряла убитыми и ранеными уже до 115 000 своих военных. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире программы Воздух на канале Ходорковский Live.

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"На сегодняшний день, по самым скромным подсчетам, убито российских военнослужащих порядка 35 000 – 36 000. Это не считая частные военные компании, которые идут по отдельной строке расхода живой силы. Это порядка еще 10 000 – 12 000 погибшими", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что совокупные потери армии РФ вместе с санитарными составляют от 95 000 до 115 000.

По словам Подоляка, у России уже "очень мало" подготовленных частей, потому что "они все перемолоты". Тем не менее, отметил он, РФ продолжает постоянно формировать новые батальонно-тактические группы.

  • По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала полномасштабной войны армия России потеряла убитыми 36 350 военнослужащих.

Читайте также: Путин знает, что если он проиграет войну в Украине, то закончит свою карьеру — Подоляк

Оксана Житнюк
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