Путин знает, что если он проиграет войну в Украине, то закончит свою карьеру — Подоляк

Российский диктатор Владимир Путин осознает, что поражение в войне против Украины будет стоить ему политической карьеры. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

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По его словам, Путин знает, что если он проиграет в войне в Украине, то "срочно закончит свою политическую карьеру, и начнется трансформация в России".

"У Путина патовая ситуация – он либо нас сломает, либо проиграет, в том числе и в своей стране. Но я бы еще сказал о том, что, безусловно, Путин точно не отказался от того, чтобы захватить Украину. У него нет других вариантов. Они хотят сломать нас, чтобы диктовать всей Европе новые правила, чтобы там "тихонько сидели и делали то, что скажут", — заявил Подоляк.

Он отметил, что Путин уже десакрализировал себя и войдет в учебники истории не как "собиратель российских земель", а попадет в перечень кровавых диктаторов XXI века.

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Дмитрий Гриниченко

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