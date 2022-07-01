Путин знает, что если он проиграет войну в Украине, то закончит свою карьеру — Подоляк
Российский диктатор Владимир Путин осознает, что поражение в войне против Украины будет стоить ему политической карьеры. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.
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По его словам, Путин знает, что если он проиграет в войне в Украине, то "срочно закончит свою политическую карьеру, и начнется трансформация в России".
"У Путина патовая ситуация – он либо нас сломает, либо проиграет, в том числе и в своей стране. Но я бы еще сказал о том, что, безусловно, Путин точно не отказался от того, чтобы захватить Украину. У него нет других вариантов. Они хотят сломать нас, чтобы диктовать всей Европе новые правила, чтобы там "тихонько сидели и делали то, что скажут", — заявил Подоляк.
Он отметил, что Путин уже десакрализировал себя и войдет в учебники истории не как "собиратель российских земель", а попадет в перечень кровавых диктаторов XXI века.
- Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин готовился к войне с Украиной "как минимум год", и потому, вероятно, сможет вести затяжное полномасштабное наступление еще "долгое время".
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Путину следует прекратить войну с Украиной.
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