Путин долго готовился к этой войне, он сможет продолжать ее очень долго – Шольц

Российский диктатор Владимир Путин готовился к войне с Украиной "как минимум год", и потому, вероятно, сможет вести затяжное полномасштабное наступление еще "долгое время". Об этом CBS News рассказал германский канцлер Олаф Шольц.

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Его спросили, "когда у России больше не будет возможности продолжать? Когда у Путина закончится оружие? Или это может продолжаться годами?"

Этого никто не знает, ответил Шольц, но, вероятно, сил и средств у оккупантов хватает.

"Он лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами... И он готовился к войне [на] очень долго. Думаю, решение начать ее было принято за год до начала или, возможно, раньше, потому он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", – считает Шольц.

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Тем не менее, добавил канцлер, хотя Путин "не признает этого", Россия ощущает на себе воздействие западных санкций: "Это действительно причиняет ему боль, [Путин] понимает глубокое воздействие наших санкций на его экономику".

Шольц назвал Россию "не настолько развитой", и добавил, что она "действительно нуждающейся во всех технологиях остального мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и шанс быть частью мировой экономики".

29 июня канцлер ФРГ заверил, что НАТО будет поставлять оружие Украине "столько, сколько потребуется".

30 июня Шольц отреагировал на заявление Путина об "имперских амбициях" НАТО.

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Евгений Пилипенко

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