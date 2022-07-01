Путин долго готовился к этой войне, он сможет продолжать ее очень долго – Шольц
Российский диктатор Владимир Путин готовился к войне с Украиной "как минимум год", и потому, вероятно, сможет вести затяжное полномасштабное наступление еще "долгое время". Об этом CBS News рассказал германский канцлер Олаф Шольц.
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Его спросили, "когда у России больше не будет возможности продолжать? Когда у Путина закончится оружие? Или это может продолжаться годами?"
Этого никто не знает, ответил Шольц, но, вероятно, сил и средств у оккупантов хватает.
"Он лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами... И он готовился к войне [на] очень долго. Думаю, решение начать ее было принято за год до начала или, возможно, раньше, потому он готовился к ней. И поэтому он сможет продолжать войну очень долго", – считает Шольц.
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Тем не менее, добавил канцлер, хотя Путин "не признает этого", Россия ощущает на себе воздействие западных санкций: "Это действительно причиняет ему боль, [Путин] понимает глубокое воздействие наших санкций на его экономику".
Шольц назвал Россию "не настолько развитой", и добавил, что она "действительно нуждающейся во всех технологиях остального мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и шанс быть частью мировой экономики".
- 29 июня канцлер ФРГ заверил, что НАТО будет поставлять оружие Украине "столько, сколько потребуется".
- 30 июня Шольц отреагировал на заявление Путина об "имперских амбициях" НАТО.
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