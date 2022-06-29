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НАТО будет поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется — Шольц

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 11:22
НАТО будет поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется — Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Страны НАТО продолжат поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 29 июня на саммите Альянса в Мадриде, передает Reuters.

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По его словам, Украина будет получать оружие от НАТО для войны против России столько, сколько это будет необходимо.

"Хорошо, что собравшиеся здесь страны, а также многие другие вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя, – предоставляя финансовые средства, гуманитарную помощь, а также давая оружие, в котором Украина срочно нуждается.  Мы будем продолжать делать это. И делать это интенсивно — до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", — сказал Шольц. 

Читайте также: Оппозиция критикует Шольца: Мы могли бы дать Украине много танков Leopard и артиллерии 

Дмитрий Гриниченко
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