НАТО будет поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется — Шольц
Страны НАТО продолжат поставлять оружие Украине столько, сколько потребуется. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц 29 июня на саммите Альянса в Мадриде, передает Reuters.
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По его словам, Украина будет получать оружие от НАТО для войны против России столько, сколько это будет необходимо.
"Хорошо, что собравшиеся здесь страны, а также многие другие вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя, – предоставляя финансовые средства, гуманитарную помощь, а также давая оружие, в котором Украина срочно нуждается. Мы будем продолжать делать это. И делать это интенсивно — до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя", — сказал Шольц.
- 27 июня канцлер Шольц заявил, что отношения с РФ "не могут быть такими же, какими были до войны в Украине".
- Шольц считает, что в данный момент переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не планируются, потому что он уверен, что условия мира можно навязать.
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