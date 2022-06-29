Оппозиция критикует Шольца: Мы могли бы дать Украине много танков Leopard и артиллерии

Накануне саммита НАТО в Мадриде оппозиционный депутат в Германии обвинил правительство канцлера Олафа Шольца в том, что оно якобы "хочет навязать Украине мир" – и потому "недостаточно" и с "задержками" снабжает ее необходимым тяжелым вооружением. Об этом Родерих Кизеветтер (ХДС) заявил в интервью Passauer Neue Presse.

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"Можно было предвидеть, что Украина перейдет к обороне, потому что оружие было обещано всего несколько недель назад, но так и не было доставлено (на 29 июня несколько переданных немцами САУ уже применяются на фронте, не считая всего остального. — Прим. ред.)", – сказал он.

Кизеветтер, ссылаясь на внутренние документы бундесвера, заявил, что Германия могла бы предоставить Украине "большое количество БМП Marder, а также артиллерию и танки Leopard".

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"Германия очень и очень многое усложнила Украине. Очевидно, они хотят навязать мир, уморив Украину голодом, поставляя лишь небольшое количество важного оружия. <...> Если сейчас НАТО не окажет Украине массированную поддержку, мы примем российскую силовую политику", – подчеркнул депутат бундестага.

В мае Кизеветтер побывал в Украине, после чего заявил, что был участником миссий на Балканах и в Афганистане, но "ни разу не был свидетелем столь массового уничтожения военными гражданских", "всегда считал Россию культурной нацией", а теперь "глубоко потрясен чудовищными последствиями применения российского оружия" и "просто в ужасе от военных преступлений".

27 июня канцлер Шольц заявил, что отношения с РФ "не могут быть такими же, какими были до войны в Украине".

На 28 июня немецкие газовики сомневались в графике главы Минэкономики ФРГ Хабека по вводу в эксплуатацию нескольких СПГ-терминалов до конца года.

Евгений Пилипенко

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