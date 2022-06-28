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Немецкие газовики сомневаются в графике Хабека по вводу в эксплуатацию СПГ-терминалов

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 08:56
Немецкие газовики сомневаются в графике Хабека по вводу в эксплуатацию СПГ-терминалов - Фото
Тимм Келер (фото - ЕРА)

Обозначенный министром экономики Германии Робертом Хабеком график ввода в эксплуатацию до конца года как минимум двух СПГ-терминалов может быть пересмотрен в сторону отсрочек. Об этом заявили в Zukunft Gas, инициативе компаний газовой промышленности Германии, которая считает себя "голосом отрасли", пишет Deutschlandfunk.

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"Пока что мы знаем только о четкой перспективе реализации одного из этих плавучих терминалов у Вильгельмсхафена. По запланированным стационарным терминалам еще нет окончательных инвестиционных решений", – сказал Тимм Келер, член правления Zukunft Gas.

Он подчеркнул, что отрасли, "наконец, нужна ясность здесь и в некоторых других вопросах регулирования".

Читайте также: Это еще не конец, пострадают многие. Путин хочет разделить Германию, но мы выживем – Хабек

По словам Келера, для достижения пропускной способности СПГ-терминалов в 13 млрд м3 природного газа в следующем году необходимо ускорить темпы строительства и расширения мощностей.

Газовые хранилища ФРГ сейчас заполнены чуть более чем на 60%. Цель состоит в том, чтобы заполнить резервуары не менее чем на 90% к началу ноября.

Ранее Хабек так описал ситуацию с жестким газовым кризисом в ФРГ: "То, что мы делаем – лучше, чем оставаться в лапах Путина".

  • С 13 июня РФ начала уменьшать загрузку трубопровода Северный поток в Европу и ФРГ в частности. С 16 июня загрузка ограничена 67 млн м3/сутки, что на 100 млн м3 ниже показателя мая. Москва говорит, что это "связано с техническими проблемами".
  • 16 июня постпред РФ в ЕС пригрозил Берлину полной остановкой газопровода.
  • 23 июня Германия объявила "тревожный уровень" готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа.
  • Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее.
Евгений Пилипенко
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Германия экономика кризис терминал энергоносители спг природный газ российский газ газовые войны роберт хабек Тимм Келер Zukunft Gas
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