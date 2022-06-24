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Вице-канцлер о немецком кризисе: То, что мы делаем – лучше, чем оставаться в лапах Путина

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 11:23
Вице-канцлер о немецком кризисе: То, что мы делаем – лучше, чем оставаться в лапах Путина - Фото
Роберт Хабек (фото - ЕРА)

Министр экономики Германии Роберт Хабек не исключает, что до зимы российский диктатор Владимир Путин полностью перекроет стране поставки газа, и утверждает, что правительство экстренно делает все, чтобы смягчить шок для экономики при таком сценарии. О ситуации с экономией где только возможно он рассказал Spiegel.

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Отвечая на вопрос, считает ли он, что в Кремле решат вообще прекратить подачу газа, вице-канцлер сказал, что "не хочет пробовать себя в роли путинского психолога".

"Но можно увидеть четкую закономерность: Путин постепенно сокращает объемы газа, удерживая высокую цену за счет дефицита, – и таким образом хочет усилить давление на население, чтобы разжечь неуверенность и страх. Это его стратегия", – объяснил Хабек.

Он призвал немцев принять, что "мы уже там, где Германия еще никогда не была", что в стране жесточайший газовый кризис, который, вероятно, значительно усугубится при негативном сценарии.

"Потребление газа должно быть снижено везде, где это возможно. [Если этого будет недостаточно], придется принимать очень трудные решения: закрывать отрасли промышленности. Для некоторых отраслей это будет катастрофой: многие станут безработными, а регионы потеряют целые промышленные комплексы", – обрисовал он один из вариантов будущего.

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Вице-канцлер призвал граждан к солидарности в экономии энергии. Как вариант:

→ носки и свитера — "всегда хорошая идея зимой";
→ летом имеет смысл провести гидравлическую балансировку системы отопления, чтобы тепло лучше распределялось: это сэкономит 15% энергии, а при 41 млн домохозяйств эти "мелочи" – не мелочи;
→ понижение температуры в доме на 1°С зимой принесет еще 6% экономии;
→ меньше пользоваться кондиционером летом;
→ сократить время принятия душа;
→ ехать в отпуск на поезде, а не лететь самолетом.

"То, что мы делаем – лучше, чем оставаться в лапах Путина. Он хочет заставить нас смириться с его убийствами", – сказал Хабек.

В ответ на критику, как можно закупать альтернативный газ у Катара, он заявил, что сейчас на рынке нет "белого" газа, "но есть черный: тот, который поставляет Путин".

  • С 13 июня РФ начала уменьшать загрузку трубопровода Северный поток в Европу и ФРГ в частности. С 16 июня загрузка ограничена 67 млн м3/сутки, что на 100 млн м3 ниже показателя мая. Москва говорит, что это "связано с техническими проблемами".
  • 16 июня постпред РФ в ЕС пригрозил Берлину полной остановкой газопровода.
  • 23 июня Германия объявила "тревожный уровень" готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа.
  • Хабек считает, что развязанная Россией газовая война доказывает высокую эффективность санкций против нее.
Евгений Пилипенко
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