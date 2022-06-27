"Одна немецкая гаубица – как три советских". PzH 2000 уже на фронте – Bild

Немецкие гаубицы PzH 2000, которые Германия передала Украине вместе с Нидерландами, уже несколько дней находятся на фронте, сообщила газета Bild. Ее журналист побывал на передовой, опубликовав об этом материал под названием "Наконец-то наши самоходные гаубицы в действии!".

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Где именно используются немецкие гаубицы не сообщается – это секретная информация.

Военнослужащий, с которым пообщался корреспондент Bild, рассказал, что после каждого применения гаубицы меняют позиции, чтобы россияне не смогли ее отследить и уничтожить.

"Это очень совершенное оружие. Одна немецкая самоходная гаубица – как три старые советские системы, которые мы использовали раньше... Мы думали, что овладеем ею за десять дней, но понадобилось 36", – рассказал он.

Thats the German Panzerhaubitze (1 from 12)! We were able to film at a secret position in the east. In front you can read: "Welcome to Ukraine, bitch!" One ukrainian soldier told us: "Thank you @Bundeskanzler , thank you german people." @BILD pic.twitter.com/KSNPzUh3S1 — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 27, 2022

Военный добавил при этом, что имеющейся у Украины западной артиллерии пока недостаточно.

"Россияне со своим старым оружием имеют над нами преимущество в артиллерийской войне, но мы надеемся, что изменим это с помощью дальнейших поставок. Нам нужно больше!" – подчеркнул он.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности – 40 км, с активно-реактивным снарядом – более 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект – 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса – 55,3 т, экипаж – пять человек.

PzH 2000 – это шестой вид артиллерии западного калибра 155 мм рядом с гаубицами M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar, которые уже используются на поле боя.

О том, что Украина получила первые PzH 2000, 21 июня сообщил министр обороны Алексей Резников.

Андрей Водяный

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