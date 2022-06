"Одна немецкая гаубица – как три советских". PzH 2000 уже на фронте – Bild

Немецкие гаубицы PzH 2000, которые Германия передала Украине вместе с Нидерландами, уже несколько дней находятся на фронте, сообщила газета Bild. Ее журналист побывал на передовой, опубликовав об этом материал под названием "Наконец-то наши самоходные гаубицы в действии!".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Где именно используются немецкие гаубицы не сообщается – это секретная информация.

Военнослужащий, с которым пообщался корреспондент Bild, рассказал, что после каждого применения гаубицы меняют позиции, чтобы россияне не смогли ее отследить и уничтожить.

"Это очень совершенное оружие. Одна немецкая самоходная гаубица – как три старые советские системы, которые мы использовали раньше... Мы думали, что овладеем ею за десять дней, но понадобилось 36", – рассказал он.

Thats the German Panzerhaubitze (1 from 12)! We were able to film at a secret position in the east. In front you can read: "Welcome to Ukraine, bitch!" One ukrainian soldier told us: "Thank you @Bundeskanzler , thank you german people." @BILD pic.twitter.com/KSNPzUh3S1