"Одна немецкая гаубица – как три советских". PzH 2000 уже на фронте – Bild
Немецкие гаубицы PzH 2000, которые Германия передала Украине вместе с Нидерландами, уже несколько дней находятся на фронте, сообщила газета Bild. Ее журналист побывал на передовой, опубликовав об этом материал под названием "Наконец-то наши самоходные гаубицы в действии!".
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Где именно используются немецкие гаубицы не сообщается – это секретная информация.
Военнослужащий, с которым пообщался корреспондент Bild, рассказал, что после каждого применения гаубицы меняют позиции, чтобы россияне не смогли ее отследить и уничтожить.
"Это очень совершенное оружие. Одна немецкая самоходная гаубица – как три старые советские системы, которые мы использовали раньше... Мы думали, что овладеем ею за десять дней, но понадобилось 36", – рассказал он.
Thats the German Panzerhaubitze (1 from 12)! We were able to film at a secret position in the east. In front you can read: "Welcome to Ukraine, bitch!" One ukrainian soldier told us: "Thank you @Bundeskanzler , thank you german people." @BILD pic.twitter.com/KSNPzUh3S1— Paul Ronzheimer (@ronzheimer) June 27, 2022
Военный добавил при этом, что имеющейся у Украины западной артиллерии пока недостаточно.
"Россияне со своим старым оружием имеют над нами преимущество в артиллерийской войне, но мы надеемся, что изменим это с помощью дальнейших поставок. Нам нужно больше!" – подчеркнул он.
- PzH 2000 – это шестой вид артиллерии западного калибра 155 мм рядом с гаубицами M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar, которые уже используются на поле боя.
- О том, что Украина получила первые PzH 2000, 21 июня сообщил министр обороны Алексей Резников.
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