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"Довольно смешно". Шольц отреагировал на заявление Путина об "имперских амбициях" НАТО

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 22:26
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал нелепым заявление российского диктатора Владимира Путина об "имперских амбициях" НАТО. Об этом Шольц сказал после завершения саммита Альянса в Мадриде, передает Handelsblatt.

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"Честно говоря, это довольно смешно", — сказал Шольц после саммита НАТО в Берлине.

Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, не нападает на другие страны и не представляет угрозы ни для кого из соседей.

"На самом деле именно Путин сделал империализм целью и объектом своей политики", – заявил Шольц.

Ранее Путин заявил в Туркменистане, что ведущие страны НАТО якобы хотят "самоутвердиться" с помощью Украины. По мнению российского диктатора, Альянс беспокоится о "своем превосходстве, своих имперских амбициях".

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Оксана Житнюк
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