"Довольно смешно". Шольц отреагировал на заявление Путина об "имперских амбициях" НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал нелепым заявление российского диктатора Владимира Путина об "имперских амбициях" НАТО. Об этом Шольц сказал после завершения саммита Альянса в Мадриде, передает Handelsblatt.

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"Честно говоря, это довольно смешно", — сказал Шольц после саммита НАТО в Берлине.

Он подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом, не нападает на другие страны и не представляет угрозы ни для кого из соседей.

"На самом деле именно Путин сделал империализм целью и объектом своей политики", – заявил Шольц.

Ранее Путин заявил в Туркменистане, что ведущие страны НАТО якобы хотят "самоутвердиться" с помощью Украины. По мнению российского диктатора, Альянс беспокоится о "своем превосходстве, своих имперских амбициях".

В новой стратегии Североатлантического Альянса Россия названа "наиболее серьезной и прямой угрозой для безопасности членов Альянса, для мира и стабильности в Евроатлантическом регионе".

В документе также говорится о решении Бухарестского саммита 2008 года, который закрепил, что Украина и Грузия будут членами НАТО через план действий по членству.

Саммит НАТО также пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс.

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Оксана Житнюк

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