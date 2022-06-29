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Мадридский саммит. НАТО пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 17:32
Мадридский саммит. НАТО пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс - Фото
Саммит НАТО в Мадриде (фото - US mission to NATO)

НАТО пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Об этом говорится в итоговой декларации мадридского саммита НАТО.

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"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и согласились подписать протоколы о присоединении", – говорится в декларации.

НАТО также приветствует подписания трехстороннего меморандума между Швецией, Финляндией и Турцией, которая выступала против их членства. В Альянсе считают, что присоединение Финляндии и Швеции сделает НАТО более сильным, а эти страны и евроатлантическое пространство – более безопасным.

Теперь для официального вступления Швеции и Финляндии в НАТО такое решение должны поддержать парламенты всех 30 стран-членов Альянса.

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Марк Сировой
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нато Финляндия швеция членство
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