Мадридский саммит. НАТО пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс

НАТО пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Об этом говорится в итоговой декларации мадридского саммита НАТО.

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"Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы решили пригласить Финляндию и Швецию в члены НАТО и согласились подписать протоколы о присоединении", – говорится в декларации.

НАТО также приветствует подписания трехстороннего меморандума между Швецией, Финляндией и Турцией, которая выступала против их членства. В Альянсе считают, что присоединение Финляндии и Швеции сделает НАТО более сильным, а эти страны и евроатлантическое пространство – более безопасным.

Теперь для официального вступления Швеции и Финляндии в НАТО такое решение должны поддержать парламенты всех 30 стран-членов Альянса.

Ранее против вступления Финляндии и Швеции выступала Турция и выдвигала свои условия.

28 июня лидеры Турции, Финляндии и Швеции провели переговоры в Мадриде. Анкара согласилась поддержать на саммите приглашение двух северных стран в Альянс.

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Марк Сировой

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