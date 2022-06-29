Сказал пять слов. Шольц не ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины – видео
29.06.2022, 13:52
Олаф Шольц (фото - ЕРА)
Канцлер Германии Олаф Шольц не смог конкретно ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Соответствующий фрагмент с пресс-конференции опубликовало DW.
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Его спросили, мог бы он конкретизировать, о каких именно гарантиях безопасности для Украины после завершения войны шла речь на саммите G7.
"Да. Мог бы. Это все", – ответил Шольц и улыбнулся.
Канцлеру ФРН Олафу Шольцу забракло слів, щоб конкретизувати гарантії безпеки для України. Політик не зміг відповісти на питання кореспондента DW на саміті Великої сімки. pic.twitter.com/GNp6Ibwwgw— DW українською (@dw_ukrainian) June 29, 2022
- 27 июня президент Владимир Зеленский на саммите G7 попросил помочь Украине с системами ПВО, ввести новые санкции против России и предоставить гарантии безопасности.
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