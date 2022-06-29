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Сказал пять слов. Шольц не ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 13:52
Сказал пять слов. Шольц не ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины – видео - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц не смог конкретно ответить на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. Соответствующий фрагмент с пресс-конференции опубликовало DW.

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Его спросили, мог бы он конкретизировать, о каких именно гарантиях безопасности для Украины после завершения войны шла речь на саммите G7.

"Да. Мог бы. Это все", – ответил Шольц и улыбнулся.

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Марк Сировой
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война g7 олаф шольц гарантии безопасности
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