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Зеленский выступил на саммите G7: просил системы ПВО и гарантии безопасности

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27.06.2022, 12:35
Зеленский выступил на саммите G7: просил системы ПВО и гарантии безопасности - Фото
Фото: EPA
обновлено

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 июня, выступил на саммите Большой семерки в Германии. Как сообщает Reuters, в своем видеообращении он попросил помочь Украине с системами противовоздушной обороны, ввести новые санкции против России и предоставить гарантии безопасности.

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В своем обращении президент также просил помочь Украине с экспортом зерна и предстоящим восстановлением государства, пишет агентство со ссылкой на европейского чиновника.

Выступление Зеленского было запланировано на 11:00 по киевскому времени.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:30. Пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский поблагодарил лидеров G7 за оборонную и финансовую поддержку в борьбе с российским вторжением.
"Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", — заявил Зеленский.
  • Зеленский выступил на саммите G7 на следующий день после первого за два месяца обстрела жилых массивов Киева. 26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом в центральной части города.
  • "Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная, которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели", — заявил президент в вечернем обращении 26 июня.
  • О том, что Украине нужна современная ПВО, 26 июня также заявил министр обороны Алексей Резников.
  • После этого стало известно, что США, вероятно, на этой неделе объявят о закупке для Украины системы противоракетной обороны NASAMS. Она способна поражать воздушные цели на расстоянии более 160 км.
Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война пво большая семерка
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