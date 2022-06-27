Зеленский выступил на саммите G7: просил системы ПВО и гарантии безопасности

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Президент Владимир Зеленский в понедельник, 27 июня, выступил на саммите Большой семерки в Германии. Как сообщает Reuters, в своем видеообращении он попросил помочь Украине с системами противовоздушной обороны, ввести новые санкции против России и предоставить гарантии безопасности.

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В своем обращении президент также просил помочь Украине с экспортом зерна и предстоящим восстановлением государства, пишет агентство со ссылкой на европейского чиновника.

Выступление Зеленского было запланировано на 11:00 по киевскому времени.

ОБНОВЛЕНИЕ 13:30. Пресс-служба президента Украины Пресс-служба президента Украины сообщила , что Зеленский поблагодарил лидеров G7 за оборонную и финансовую поддержку в борьбе с российским вторжением.

"Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", — заявил Зеленский.

Зеленский выступил на саммите G7 на следующий день после первого за два месяца обстрела жилых массивов Киева. 26 июня утром Россия нанесла ракетный удар по Киеву, попав в многоэтажный жилой дом в центральной части города.

"Нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная, которая может дать полную защиту от этих ракет. Об этом ежедневно мы говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели", — заявил президент в вечернем обращении 26 июня.

О том, что Украине нужна современная ПВО, 26 июня также заявил министр обороны Алексей Резников.

После этого стало известно, что США, вероятно, на этой неделе объявят о закупке для Украины системы противоракетной обороны NASAMS. Она способна поражать воздушные цели на расстоянии более 160 км.

Андрей Водяный

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