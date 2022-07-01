Джонсон посоветовал Путину прекратить войну и сказал, как это можно сделать

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что российскому диктатору Владимиру Путину следует прекратить войну с Украиной. Об этом он сказал в интервью британскому радио LBC в четверг, 30 июня.

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По словам Джонсона, у Путина достаточный рейтинг в России, чтобы закончить войну и не лишиться при этом власти.

"На самом деле у российского президента очень большая поддержка общества в России. У него есть достаточный запас для маневра, чтобы сказать: "Слушайте, я зашел, потому что должен был добиться определенных вещей", – и заявить, что, по его мнению, они были достигнуты, – "Но в интересах мира, в интересах всего мира пора завершить военно-техническую операцию, отойти и искать новый порядок", – сказал премьер-министр Великобритании.

"Я думаю, ему следовало бы поступить именно так", – сказал Джонсон.

Он также посоветовал не обращать внимание на бряцание оружием со стороны России, в том числе ядерным.

"По сути Путин пытается переосмыслить ситуацию, преподнести ее как Россия против НАТО, как противостояние такого толка. Но это не так. Речь идет о нападении на совершенно невинную страну с использованием конвенционного оружия: артиллерии, бомбардировками и самолетами, снарядами и так далее. И речь идет о праве украинцев на самозащиту – вот о чем", – заявил Джонсон.

30 июня Джонсон также заявил, что верит в планы президента Украины Владимира Зеленского одержать победу над Россией в войне уже в этом году.

Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя планы Зеленского выбить россиян из Украины в этом году, сказал, что США хотели бы, чтобы война закончилась сегодня, но Путин хочет продолжать наступление.

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Андрей Водяный

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