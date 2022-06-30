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"Путин хочет атаковать". Белый дом – о надеждах Зеленского на окончание войны к концу года

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 09:00
Джон Кирби (фото - ЕРА)

США хотели бы, чтобы война РФ против Украины закончилась сегодня, но российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать атаки. Об этом в интервью Bloomberg заявил координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби.

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Интервьюер отметила надежду президента Владимира Зеленского, что война закончится к концу года. Она спросила: осуществима ли такая цель.

"Мы бы хотели, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", – ответил Кирби.  

Поэтому США продолжат помогать Украине укреплять ее оборону, подчеркнул чиновник администрации президента США Джо Байдена.

Читайте также: Путин все еще намерен захватить большую часть Украины — разведка США

Марк Сировой
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Владимир Зеленский война владимир путин белый дом джо байден джон кирби
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