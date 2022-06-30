"Путин хочет атаковать". Белый дом – о надеждах Зеленского на окончание войны к концу года

США хотели бы, чтобы война РФ против Украины закончилась сегодня, но российский диктатор Владимир Путин хочет продолжать атаки. Об этом в интервью Bloomberg заявил координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности при президенте США Джон Кирби.

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Интервьюер отметила надежду президента Владимира Зеленского, что война закончится к концу года. Она спросила: осуществима ли такая цель.

"Мы бы хотели, чтобы война закончилась сегодня. И она может закончиться сегодня, если Путин сделает правильные вещи. Но Путин не показывает намерения идти на переговоры. Он показывает намерения, что хочет продолжать атаковать Украину и достичь военных целей", – ответил Кирби.

Поэтому США продолжат помогать Украине укреплять ее оборону, подчеркнул чиновник администрации президента США Джо Байдена.

Ранее Кирби заявил, что войну должен прекратить Путин, но Зеленский решит, как должна выглядеть победа.

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Марк Сировой

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