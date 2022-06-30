Джонсон оптимистично оценил планы Зеленского отбить войска РФ в этом году

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оптимистично оценил планы президента Украины Владимира Зеленского победить Россию в войне уже в этом году. Об этом он сказал, выступая на саммите НАТО в Мадриде, трансляцию вел телеканал Дом.

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Он отметил, что причина его недавнего визита в Украину заключалась в том, что он хотел получить реальное представление о позиции Зеленского и администрации по поводу войны, и понять, какова оценка происходящего среди руководства Украины.

"Они видят способ, как изменить динамику в этом году, в ближайшие несколько месяцев. И, я думаю, что это важно. И это означает, что мы должны помогать им, насколько можем. Они показали, что могут сопротивляться. Они могут продемонстрировать свою удивительную способность давать отпор", – сказал Джонсон.

Исходя из этого, британский премьер считает "наиболее интересным недавним развитием событий" решение о передаче РСЗО Украине. Джонсон отметил, что украинские военнослужащие оказались "очень гибкими" в их использовании.

"Мы думаем, что в их силах дать отпор россиянам и вернуть их на позиции 24 февраля. И это, безусловно, то, что Володя (Зеленский. – ред.) говорит, что он хочет сделать. И он разработал план для этого", – сказал Джонсон.

Представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя планы Зеленского выбить россиян из Украины в этом году, сказал, что США хотели бы, чтобы война закончилась сегодня, но Путин хочет продолжать атаки.

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Оксана Житнюк

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