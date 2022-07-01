Резников: "Сохранять лицо" Путину уже поздно, давайте просто победим врага

Министр обороны Алексей Резников считает, что "сохранять лицо" российскому диктатору Владимиру Путину уже поздно, а Россию нужно победить в войне. Об этом он заявил в ходе встречи с депутатами Бундестага в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

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По его словам, некоторые партнеры Украины намекают на то, что Путину нужно "сохранить лицо", однако делать это уже поздно.

"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе. Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага", — заявил Резников.

В Минобороны отметили, что представители Бундестага пообещали и далее поддерживать Украину.

Также Резников подчеркнул, что военная помощь союзников постепенно влияет на ситуацию на поле боя.

"До 24 февраля Россия вела в Украине гибридную войну. Сегодня — это интенсивные боевые действия. Враг использует тяжелое вооружение, авиацию. У них гораздо больше ресурсов. Поэтому Украине необходимо вооружение стран НАТО, нам нужно еще больше дальнобойной артиллерии, чтобы сохранить жизнь украинских воинов на поле боя и защитить мирное население. У нас есть прогресс. Однако в рамках двустороннего сотрудничества мы заинтересованы в ускорении поставок вооружения и военной техники из вашей страны. Это укрепило бы наши Силы обороны", — сказал министр.

Резников также заявил, что Россия потеряла более 30 000 своих солдат в ходе полномасштабного вторжения в Украину, также более 90 000 оккупантов были ранены.

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Дмитрий Гриниченко

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