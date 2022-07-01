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Резников: "Сохранять лицо" Путину уже поздно, давайте просто победим врага

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 19:06
Резников:
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников считает, что "сохранять лицо" российскому диктатору Владимиру Путину уже поздно, а Россию нужно победить в войне. Об этом он заявил в ходе встречи с депутатами Бундестага в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны. 

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По его словам, некоторые партнеры Украины намекают на то, что Путину нужно "сохранить лицо", однако делать это уже поздно.

"После зверств и преступлений в Буче, Бородянке, Ирпене, Мариуполе. Мы защищаем свои земли, боремся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага", — заявил Резников. 

В Минобороны отметили, что представители Бундестага пообещали и далее поддерживать Украину. 

Также Резников подчеркнул, что военная помощь союзников постепенно влияет на ситуацию на поле боя. 

"До 24 февраля Россия вела в Украине гибридную войну. Сегодня — это интенсивные боевые действия. Враг использует тяжелое вооружение, авиацию. У них гораздо больше ресурсов. Поэтому Украине необходимо вооружение стран НАТО, нам нужно еще больше дальнобойной артиллерии, чтобы сохранить жизнь украинских воинов на поле боя и защитить мирное население. У нас есть прогресс. Однако в рамках двустороннего сотрудничества мы заинтересованы в ускорении поставок вооружения и военной техники из вашей страны. Это укрепило бы наши Силы обороны", — сказал министр. 

Читайте также: В Польше предложили Шольцу и Макрону "поделиться" с Путиным своими территориями 

Дмитрий Гриниченко
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Алексей Резников владимир путин минобороны военная помощь
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