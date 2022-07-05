Армия РФ за сутки понесла наибольшие потери на Славянском и Донецком направлениях: сводка

Украинские военные уничтожили 150 российских оккупантов за сутки, 4 июля. С начала полномасштабной войны армия России потеряла 36 350 военнослужащих, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера наибольшие потери россияне несли на Славянском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 5 июля армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 36 350 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1594 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18),

артиллерийских систем – 806 (+2),

РСЗО – 247 (+1),

средств ПВО – 105 (0),

самолетов – 217 (0),

вертолетов – 187 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

крылатых ракет – 144 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2634 (+5),

спецтехники – 65 (0).

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Марк Сировой

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