Армия РФ за сутки понесла наибольшие потери на Славянском и Донецком направлениях: сводка
Украинские военные уничтожили 150 российских оккупантов за сутки, 4 июля. С начала полномасштабной войны армия России потеряла 36 350 военнослужащих, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера наибольшие потери россияне несли на Славянском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 5 июля армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 36 350 (+150) человек ликвидировано,
танков ‒ 1594 (+5),
боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18),
артиллерийских систем – 806 (+2),
РСЗО – 247 (+1),
средств ПВО – 105 (0),
самолетов – 217 (0),
вертолетов – 187 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
крылатых ракет – 144 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2634 (+5),
спецтехники – 65 (0).
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