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ВСУ отбили штурм под Славянском, у РФ частичный успех под Бахмутом – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 07:48
ВСУ отбили штурм под Славянском, у РФ частичный успех под Бахмутом – сводка Генштаба - Фото
Украинские военные, танк (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные отбили штурм армии России под Славянском, армия РФ имеет частичный успех под Бахмутом. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Север

На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений остается угроза ракетных ударов из Беларуси.

Северское – нет признаков создания наступательных группировок врага, РФ обстреляла из минометов приграничье Сумской и Черниговской областей, вертолетом Ми-24 нанесла авиаудар по школе в Эсмани.

Харьковское

РФ сосредоточила усилия на удержании рубежей, била из артиллерии и РСЗО в районе ряда населенных пунктов, нанесла авиаудар по Харькову.

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Донбасс

Славянское – россияне били из артиллерии, вели штурм в районе Долины, но украинские военные его отбили – оккупанты отброшены. Краматорское – россияне били из артиллерии в районе Белогоровки и Верхнекаменского, нанесли ракетно-авиационный удар возле Славянска и Звановки.

Донецкое – РФ сосредоточена на установлении контроля над Луганской областью, пытается восстановить транспортную инфраструктуру в тылу.

Бахмутское – враг ведет штурмовые действия в направлении Новолуганского, боевые действия продолжаются. Бил из артиллерии в районе ряда населенных пунктов, нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского, Шумов. При поддержке авиации и артиллерии РФ возобновила штурмовые действия в направлении Спорного, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское, Запорожское – россияне бьют из артиллерии, ударили авиацией по Авдеевке.

Юг

Южнобугское – армия РФ сосредоточила основные усилия, чтобы не допустить продвижения украинских войск. РФ била из артиллерии, парой вертолетов Ка-52 нанесла авиаудар возле Заречного и Ольгиного.

Украинская авиация и артиллерия бьют по складам и скоплениям агрессора, в частности в Херсонской области. Россияне деморализованы, пытаются получить легкие ранения, калечат себя и симулируют проблемы со здоровьем, чтобы живыми вернуться в РФ.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс Херсон Харьков славянск бахмут армия рф генштаб войска россии
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