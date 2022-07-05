ВСУ отбили штурм под Славянском, у РФ частичный успех под Бахмутом – сводка Генштаба
Украинские военные отбили штурм армии России под Славянском, армия РФ имеет частичный успех под Бахмутом. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Север
На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений остается угроза ракетных ударов из Беларуси.
Северское – нет признаков создания наступательных группировок врага, РФ обстреляла из минометов приграничье Сумской и Черниговской областей, вертолетом Ми-24 нанесла авиаудар по школе в Эсмани.
Харьковское
РФ сосредоточила усилия на удержании рубежей, била из артиллерии и РСЗО в районе ряда населенных пунктов, нанесла авиаудар по Харькову.
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Донбасс
Славянское – россияне били из артиллерии, вели штурм в районе Долины, но украинские военные его отбили – оккупанты отброшены. Краматорское – россияне били из артиллерии в районе Белогоровки и Верхнекаменского, нанесли ракетно-авиационный удар возле Славянска и Звановки.
Донецкое – РФ сосредоточена на установлении контроля над Луганской областью, пытается восстановить транспортную инфраструктуру в тылу.
Бахмутское – враг ведет штурмовые действия в направлении Новолуганского, боевые действия продолжаются. Бил из артиллерии в районе ряда населенных пунктов, нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского, Шумов. При поддержке авиации и артиллерии РФ возобновила штурмовые действия в направлении Спорного, имеет частичный успех, боевые действия продолжаются.
Авдеевское, Кураховское, Новопавловское, Запорожское – россияне бьют из артиллерии, ударили авиацией по Авдеевке.
Юг
Южнобугское – армия РФ сосредоточила основные усилия, чтобы не допустить продвижения украинских войск. РФ била из артиллерии, парой вертолетов Ка-52 нанесла авиаудар возле Заречного и Ольгиного.
Украинская авиация и артиллерия бьют по складам и скоплениям агрессора, в частности в Херсонской области. Россияне деморализованы, пытаются получить легкие ранения, калечат себя и симулируют проблемы со здоровьем, чтобы живыми вернуться в РФ.
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