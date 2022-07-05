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Оккупанты пригнали на юг Украины войска из-под Хабаровска, но они деморализованы – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 01:36
Оккупанты пригнали на юг Украины войска из-под Хабаровска, но они деморализованы – ВСУ - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

Российские оккупанты на южном направлении получили подкрепление из Хабаровского края, но вражеские войска деморализованы. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, на юге оккупанты продолжают обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Враги пытаются провести ротацию личного состава и обеспечить поставки боезапаса.

"В рамках логистического обеспечения войск из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию ​​Каланчак прибыло 17 вагонов с боеприпасами. На усиление живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края. Но оккупанты слишком деморализованы и изыскивают возможность получения легких ранений для выхода из состава действующего подразделения и возвращения в РФ", – говорится в сообщении.

ОК "Юг" сообщает, что, не рискуя проводить наступательные действия по суше, российские оккупанты применяют тактику авиационных ударов.

С направления Ольгино и Архангельского враги нанесли четыре удара парами вертолетов Ка-52 по Ивановке, Кошевому и дважды по Заречному. Человеческих потерь нет.

Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Великую Костромку, разрушены объекты социальной инфраструктуры.

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Наталия Медведева
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обстрел Крым
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