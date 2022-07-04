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Уничтожили технику и склад. ВСУ провели успешные операции на Харьковщине – Синегубов

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 21:19
Уничтожили технику и склад. ВСУ провели успешные операции на Харьковщине – Синегубов - Фото
Олег Синегубов (Фото: Олег Синєгубов/Facebook)

В Харьковской области Вооруженные Силы Украины провели успешные операции, уничтожив технику россиян, много живой силы и склад боеприпасов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, 228 батальон 127 бригады территориальной обороны Харькова провел успешную операцию на Харьковском направлении – не потеряв ни одного бойца, подразделение уничтожило большое количество живой силы и бронированной техники россиян.

Также на Изюмском направлении украинские защитники уничтожили очередной российский склад с боеприпасами.

Синегубов заявил, что в последнюю неделю россияне усилили ракетные обстрелы Харькова – за семь дней погибли 30 мирных жителей в Харьковской области.

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