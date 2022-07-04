Уничтожили технику и склад. ВСУ провели успешные операции на Харьковщине – Синегубов
В Харьковской области Вооруженные Силы Украины провели успешные операции, уничтожив технику россиян, много живой силы и склад боеприпасов. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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По его словам, 228 батальон 127 бригады территориальной обороны Харькова провел успешную операцию на Харьковском направлении – не потеряв ни одного бойца, подразделение уничтожило большое количество живой силы и бронированной техники россиян.
Также на Изюмском направлении украинские защитники уничтожили очередной российский склад с боеприпасами.
Синегубов заявил, что в последнюю неделю россияне усилили ракетные обстрелы Харькова – за семь дней погибли 30 мирных жителей в Харьковской области.
- 2 июля Синегубов сообщил, что российские войска на сегодняшний день не способны осадить Харьков или напрямую войти в город, а потому нет нужды в массовой эвакуации из областного центра.
- Силы обороны Украины не потеряли отвоеванную территорию под Харьковом. Однако российская артиллерия способна бить по городу из-за границы – и РФ усилила террор против местного населения.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Россия значительно усилила обстрел города, начиная с 19 июня.
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