Британская разведка: Битва за Донбасс после Лисичанска останется такой же изнурительной

Россия после захвата Лисичанска, который был последним свободным городом Луганской области, перейдет к наступлению на Донецкую область. Боевые действия будут такими же изнурительными. Об этом говорится в утреннем сообщении министерства обороны Великобритании.

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"Город был последним крупным населенным пунктом Луганской области, который оставался под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка перейдет на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил. Битва за Донбасс была упорной и изнурительной, и вряд ли это изменится в ближайшие недели", — сказано в Twitter минобороны Великобритании.

Также отмечается, что вторжение России продолжает оказывать разрушительное влияние на сельскохозяйственный сектор Украины.

"После отступления от острова Змеиный, аванпоста на Черном море Россия обманчиво заявила, что "мяч на стороне Украины" в плане улучшения экспорта зерна. На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис", — говорится в сообщении.

Андрей Водяный

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