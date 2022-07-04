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Гайдай: Держали строй в Лисичанске, даже когда это уже казалось невозможным

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 08:19
Гайдай: Держали строй в Лисичанске, даже когда это уже казалось невозможным - Фото
Фото: Сергей Гайдай/telegram

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что даже в последний день обороны Лисичанска под плотным огнем медики госпитализировали раненых, спасали город пожарные, полиция фиксировала преступления.  

"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россиян было больше в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Многие раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны. Как и спасали город от пламени пожарные, когда загорались многоэтажки", – сообщил Гайдай. 

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По его словам, российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их в Лисичанске.  

"Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило", – сказал глава ОВА. 

Гайдай уточнил, что оккупанты закрепились в Лисичанске. Им удалось форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку.  

Под контролем россиян уже и Золотаревка, подтвердил Гайдай. 

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Роман Брыль
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ВСУ оккупанты лисичанск луганская ова Cергей Гайдай
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