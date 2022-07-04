Гайдай: Держали строй в Лисичанске, даже когда это уже казалось невозможным

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что даже в последний день обороны Лисичанска под плотным огнем медики госпитализировали раненых, спасали город пожарные, полиция фиксировала преступления.

"Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россиян было больше в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Многие раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. Тех, кто нуждался в госпитализации, эвакуировали даже в последний день обороны. Как и спасали город от пламени пожарные, когда загорались многоэтажки", – сообщил Гайдай.

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По его словам, российская армия собрала силы со всех возможных направлений и сосредоточила их в Лисичанске.

"Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило", – сказал глава ОВА.

Гайдай уточнил, что оккупанты закрепились в Лисичанске. Им удалось форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны захватить Белогоровку.

Под контролем россиян уже и Золотаревка, подтвердил Гайдай.

По данным Института изучения войны (ISW) сразу два высокопоставленных российских военачальника руководили тактическими действиями в районе Лисичанска.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Лисичанска.

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Роман Брыль

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