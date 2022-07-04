Наступлением на Лисичанск руководили сразу два топ-генерала РФ – ISW

Два высокопоставленных российских военачальника руководили тактическими действиями в районе Лисичанска. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

За обеспечение безопасности Лисичанска и района к западу от города отвечали командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал армии Сергей Суворикин, который также командует "южной" группой войск России в Украине.

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Участие двух таких высокопоставленных офицеров в одной и той же операции на небольшом участке фронта примечательно и, вероятно, указывает на то значение, которое Путин придавал обеспечению безопасности Лисичанска и границы Луганской области, а также на его недоверие младшим офицерам для выполнения этой работы, считают в ISW.

Институт прогнозирует, что российские войска, скорее всего, следующее наступление организуют в направлении Северска. Одновременно могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

Украинские силы, вероятно, продолжат боевой отход к трассе Е40, которая проходит от Славянска через Бахмут к Дебальцево. Пока неясно, решат ли ВСУ обороняться в районе Северска, указывает ISW.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Лисичанска.

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Роман Брыль

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