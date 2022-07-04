Россия после Лисичанска пытается оттеснить ВСУ на рубеж Северск – Бахмут

Генеральный штаб ВСУ заявил, что после захвата Лисичанска российские войска пытаются оттеснить Силы обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут. Подразделениям РФ удалось форсировать Северский Донец, и они закрепляются в районе Белогоровки и Лисичанска, говорится в утренней сводке Генштаба.

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Также Россия готовится возобновить наступление на Славянск. С этой целью из-под Изюма в направлении села Снежковка перебросили батальонную тактическую группу и развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии. Россияне пытаются штурмом взять Богородичное, Мазановку и Долину на севере Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне активизировали артиллерийские обстрелы. Нанесены массированные ракетные удары возле населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спорное и в районе Углегорской ТЭС. Российское наступление в районах Васильевки, Берестового, Спорного, Клинового и Майорска было безуспешным.

Генеральный штаб сообщает, что оккупационные войска также пытаются штурмовать Марьинку и Победу возле Донецка. Российская авиация обстреливала восточную окраину Авдеевки и Марьинки.

На Южнобугском и Таврическом направлениях основные усилия агрессора сосредотачиваются на попытках возвращения утраченных позиций в районах населенных пунктов Ивановка, Потемкино и Мирное и недопущении проведения украинскими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. Враг совершенствует инженерное оборудование позиций в районе Нововоскресенского.

Из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию Каланчак в Херсонской области россияне переместили 17 вагонов с боеприпасами.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об уходе из Лисичанска.

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Андрей Водяный

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